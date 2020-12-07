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Понедельник, 7 декабря 2020, 14:43 мск

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В Подмосковье организована проверка о насильственном удержании пациентов реабилитационного центра

В Подмосковье организована доследственная проверка о насильственном удержании 14 человек в Центре социальной реабилитации зависимых от наркотических средств и алкоголя, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, поступило обращение от мужчины, который сообщил, что из окна гаража в селе Уборы, дом 62, где расположен Центр социальной реабилитации зависимых от наркотических средств и алкоголя, женщина просит о помощи. В ходе проверки установлено, что 14 пациентов заведения сообщили о том, что находятся там против своей воли.

Предполагается, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

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