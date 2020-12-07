«Рост по всем основным параметрам»: Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в столице сложной. Выступая сегодня на заседании президиума координационного совета, градоначальник обратил внимание, что сохраняется рост всех основных параметров.

«Ситуация остается сложной. Мы видим рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии ковида. Тем не менее, система здравоохранения в Москве работает стабильно, около 5 тыс. коек находятся в резерве для больных коронавирусом», – сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

Мэр Москвы считает, что создает «достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенным, что на ближайшие недели и месяцы будет обеспечена необходимая доступность всей медицинской помощи без каких-то существенных изменений в плановой экстренной помощи».

При этом Собянин назвал главным направлением борьбы с коронавирусом вакцинацию.

Как сообщал «Новый День», Москва традиционно является лидером среди российских регионов по заболеваемости covid-19. За минувшие сутки в столице выявлено 7 279 новых случаев коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.12.20

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