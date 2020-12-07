В Москве уволен полицейский, выстреливший в девочку

Сотрудник московской полиции уволен из органов внутренних дел после выстрела в несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

ЧП произошло в ночь на 6 декабря. Сотрудниками полиции в ходе проверки сообщения граждан, поступивших на службу «02» о звуках стрельбы на Судостроительной улице возле одного из жилых домов, был задержан 33-летний мужчина, который произвёл выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним.

Позже было установлено, что стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. После проверки стрелявший сотрудник был уволен.

Как отмечает «Интерфакс», материалы по факту происшествия были переданы в органы следствия, на основании которых возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Девочка была направлена в больницу для обследования.

Москва, Светлана Антонова

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