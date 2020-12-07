ЧП: в подмосковной школе обвалился потолок

В подмосковном Орехово-Зуеве произошло ЧП: в общеобразовательной школе обвалился навесной потолок. Прокуратура Московской области организовала проверку обстоятельств случившегося, передает РИА «Новости».

Как сообщается, инцидент произошел в школе №11. Предполагается, что в ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений образовательного учреждения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.12.20

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