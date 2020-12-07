В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве девушки, «выпавшей» из окна

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в убийстве 21-летней девушки, тело которой было обнаружено около жилого дома в Подмосковье, передает РИА «Новости».
Согласно данным следствия, ЧП произошло 5 декабря – под окнами многоэтажного дома прохожие обнаружили тело девушки 1999 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты. В ходе расследования было установлено, что к падению девушки из окна причастен уроженец Оренбургской области 1975 года рождения.
По предварительным данным, мужчина совершил убийство в ходе распития спиртных напитков на почве личной неприязни. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей.
Как сообщается, ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и кражу.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 07.12.20
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