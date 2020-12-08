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Вторник, 8 декабря 2020, 10:49 мск

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В Подмосковье погиб младенец после падения с 2-ярусной кровати: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 2-месяцного ребенка после падения с 2-ярусной кровати. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

По предварительным данным, ЧП произошло 6 декабря в квартире, расположенной в одном из поселков г.о. Шатура. Было обнаружено тело 2-месячного младенца с повреждением грудной клетки и шеи. Установлено, что младенец упал со второго яруса 2-х ярусной кровати на пол. Сразу же после этого ребенок был обнаружен матерью живым и уложен спать. Когда ночью женщина встала, чтобы покормить младенца, обнаружила, что он не подаёт признаков жизни, после чего вызвала «скорую помощь».

Возбуждено уголовно дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В ходе расследования проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также опрошены родители погибшего ребенка.

Москва, Светлана Антонова

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