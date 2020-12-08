«Наденут на нас скафандр …» Жириновский объяснил, почему не нужно праздновать Новый год

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил россиянам не праздновать Новый год, поскольку 2021-й не принесет ничего хорошего. «Новая болезнь в Индии появилась, еще на год на голову наденут нам какой-нибудь колпак», – предупредил политик, выступая перед журналистами в Государственной думе.

«Вообще Новый год встречать не надо, – заявил главный либерал-демократ страны. – Чего встречать – это какая-то тупость, уже столько лет: встретили, ура, обрадовались, ну и дальше что?»

В этой связи политик рассказал, как встречал новый 1974 год в гостинице «Украина» с иностранными делегациями, и один из приглашенных итальянцев поинтересовался, чему радуются приглашенные, каких изменений они ждут. «Я подумал, какой он пессимист, такой стол накрыт, шампанское, икра, закуски, елка, – вспомнил Жириновский. – Но вот прошло 48 лет, и я вам говорю: вот наступит 2021 год. Новая болезнь в Индии появилась, еще на год на голову наденут нам какой-нибудь колпак, [объяснив, что это] санитарные меры. Потом наденут на нас скафандр снизу, и будут ходить циклопы везде».

«Все семьи разрушатся, никто не сможет познакомиться. Скорее всего, все будем сидеть дома, – предсказал Жириновский. – Все уедем к белым медведям, там никаких болезней нет».

«Но мы оптимисты ЛДПР, потому заранее поздравляем с Новым годом, пусть люди отдыхают, не болеют», – сказал в заключение политик.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.12.20

Губернаторам дали сутки на подготовку к вакцинации от Covid-19. / Суточный показатель заболеваемости Covid-19 в России стал минимальным за 6 дней. / «Боятся и прячутся в щель»: Миронов поддержал законопроект о физлицах-иноагентах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»