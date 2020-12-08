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Вторник, 8 декабря 2020, 17:15 мск

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Бывший председатель Мосгорсуда стала советником Собянина

Бывший председатель Московского городского суда Ольга Егорова назначена на должность советника мэра столицы Сергея Собянина по взаимодействию с судами, передает РИА «Новости» в пресс-службе столичного правительства.

Егорова возглавляла столичные суды с 2000 года, но не выдвинула свою кандидатуру на конкурс на должность председателя Мосгорсуда в 2020 году.

С 24 октября должность главы Мосгорсуда занимает Михаил Птицын, который на протяжении десяти лет возглавлял Северо-Кавказский окружной военный суд, ныне – Южный окружной военный суд.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.12.20

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