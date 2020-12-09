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Среда, 9 декабря 2020, 11:34 мск

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В Москве задержаны полицейские за вымогательство с угрозой уголовного дела

Сотрудниками подразделения собственной безопасности столичной полиции пресечена противоправная деятельность нескольких граждан, двое из которых являлись сотрудниками УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Как сообщила пресс-служба московского главка МВД, установлено, что они вымогали денежные средства у граждан под угрозой их привлечения к уголовной ответственности.

По данному факту следственными органами было принято процессуальное решение. Сотрудники будут уволены из ОВД по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Москва, Светлана Антонова

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