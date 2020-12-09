В Москве задержаны полицейские за вымогательство с угрозой уголовного дела

Сотрудниками подразделения собственной безопасности столичной полиции пресечена противоправная деятельность нескольких граждан, двое из которых являлись сотрудниками УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Как сообщила пресс-служба московского главка МВД, установлено, что они вымогали денежные средства у граждан под угрозой их привлечения к уголовной ответственности.

По данному факту следственными органами было принято процессуальное решение. Сотрудники будут уволены из ОВД по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.12.20

Эксперт: «На рубеже февраля-марта 2021 года часть туроператоров и турагентств уйдут с рынка». / «Сухой закон» только на три дня: уточнен срок отказа от алкоголя при вакцинации от Covid-19. / В Росгвардии выявили хищения на сотни миллионов при закупках обмундирования. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»