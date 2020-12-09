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Среда, 9 декабря 2020, 14:02 мск

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Возможная утечка данных о ковид-москвичах: власти начали проверку

Московские власти организовали проверку возможной утечки персональных данных о пациентах с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Как отмечается, о результатах проверки будет объявлено дополнительно.

По данным СМИ, накануне один из Telegram-каналов сообщил о появлении в Интернете списков 300 тысяч переболевших коронавирусом москвичей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.12.20

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