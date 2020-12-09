Власти Москвы подтвердили утечку данных о пациентах с covid-19

Власти Москвы подтвердили утечку персональных данных пациентов, переболевших коронавирусом. Как сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, ЧП произошло из-за человеческого фактора.

«В ходе проверки информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было», – цитирует Лысенко столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По словам чиновника, «утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам».

Лысенко заверил, что результатам проверки будут приняты меры.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.12.20

«Нужны меры, от которых человек содрогнется»: Госдума решила ввести наказание за оборот «веселящего газа». / Ушел из жизни болевший Covid-19 актер Александр Самойлов. / Молдавия отозвала посла в России после скандала с контрабандой анаболиков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»