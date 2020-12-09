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Среда, 9 декабря 2020, 17:13 мск

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Власти Москвы подтвердили утечку данных о пациентах с covid-19

Власти Москвы подтвердили утечку персональных данных пациентов, переболевших коронавирусом. Как сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, ЧП произошло из-за человеческого фактора.

«В ходе проверки информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было», – цитирует Лысенко столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По словам чиновника, «утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам».

Лысенко заверил, что результатам проверки будут приняты меры.

Москва, Светлана Антонова

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