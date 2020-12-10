Угроза резкого подорожания электричества на Дальнем Востоке пока снята

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о продлении льгот по энерготарифу для Дальнего Востока. Правительственный вариант решения проблемы автор отклоненной альтернативной инициативы – депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов считает приемлемым. По его словам, выравнивание тарифов для региона является очень актуальным – без этого электричество стало бы настолько дорогим, что весь бизнес мог бы сразу закрыться.

«В 2019 году продление льготы приняли в последний момент, в этом подошли более ответственно. В итоге депутатам на выбор предлагалось два сходных законопроекта: мой и правительственный. Я предлагал продлить нынешние меры на 10 лет, чтобы бизнес мог уверенно развиваться и смотреть в будущее», – пояснил Федот Тумусов в комментарии на своей странице в «Фесбуке».

Депутат обратил внимание, что у правительства похожее, но всё же несколько иное предложение. Кабинет министров планирует плавный выход из режима выравнивания, объясняя это тем, что цены на электричество на Дальнем Востоке на уровне остальной России слишком дорого обходятся для ВВП.

«В итоге депутаты приняли вариант правительства. Тем не менее в ближайшие годы ситуация всё равно останется приемлемой, а вот что будет после 2028 – это уже отдельный сложный вопрос. Но до этого времени нам обещают развитие энергосистемы. Что ж, посмотрим», – отметил Федот Тумусов, добавив, что пока угроза от Дальнего Востока отведена.

Москва, Светлана Антонова

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