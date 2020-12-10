«Кому вы понесете конфетки?..» Жириновский назвал плюсы дистанционного обучения школьников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Москве эксперимент, сравнив навыки и умения детей, обучавшихся дистанционно и очно. С такой инициативой политик выступил на заседании за круглым столом в Государственной думе на тему «Дистанционное обучение: «за» и «против».

«Давайте сделаем несколько школ, в Москве это особенно видно, пусть эта школа очно, и если родители не хотят дистанционного [образования]– пускай своих детей в эту школу переведут. А другие хотят дистанционно, и в другой будут те, кто учится дистанционно. А потом сравним знания, , – предложил Жириновский. – По итогам каждого года в июне небольшие экзамены Минпросвещения проведет».

Парламентарий предположил, что знания учеников при дистанционном образовании будут расти.

«Это же вынужденная мера! Весь прогресс идет от войны, от болезней, от голода – на сытую голову никто ничего не делает. И эта болезнь вынуждает нас искать формы обучения, где нет коллектива», – заявил он.

Главный либерал-демократ страны раскритиковал коллег по парламенту, которые выступают против дистанционного обучения, сравнив их со средневековыми жителями. «Не надо техники, уберите технику! Будем ходить пешком, как сто лет назад, – отметил он. – На лошади приедем в сельскую школу, у входа обнимет учительница, проведет уроки и проводит. Но времена другие уже настали. Когда-то люди боялись самолета – зачем летает эта железная птица…»

Жириновский напомнил, что накануне нижняя палата сняла с рассмотрения законопроект о дистанционном обучении, но подчеркнул, что «там действительно были чисто технические новеллы». «Определялся, какой орган может устанавливать порядок дистанционного обучения, – пояснил он. – Школы, ПТУ – Минпросвещения, и высшие учебные заведения – Минобразования. А мы подняли такой шум, что якобы этот закон вводит во всей стране в обязательном порядке дистанционное обучение! Это взволновало родителей и всех остальных».

Плюсом дистанционного образования Жириновский назвал гибкость, поскольку «те, кто обучается по этой системе, не посещают занятий в виде лекций и семинаров, а работают в удобное для себя время, удобном месте и привычном темпе». В школах, куда каждое утро приходят десятки и сотни детей и учителей, высока опасность передачи инфекционных заболеваний.

При этом Жириновский подчеркнул, что не отрицает пользы очного обучения. «Но и много конфликтов, интриг. Разве коррупция не начинается в очной школе? – поинтересовался он. – При дистанционном обучении кому вы понесете конфетки? Это невозможно уже делать. А эти драки за стеной школы, особенно подростки?»

Как считает политик, при дистанционном обучении ученики и учителя не так друг друга раздражают.

Между тем Жириновский признал, что не у всех школьников и студентов есть возможность приобрести необходимую для дистанционного обучения технику, у детей снижается физическая активность – потому что ученики даже не встают с кресла во время перемены. «Снижается острота зрения у многих школьников, потому что они вынуждены все время перед экраном сидеть. Я и в Думе все время говорю, выключите вы эти экраны! Сколько лет борюсь – все бесполезно», – заявил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.12.20

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