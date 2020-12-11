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Пятница, 11 декабря 2020, 12:07 мск

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В Москве задержан педагог за сексуальное насилие над девочкой

В Москве задержан педагог дополнительного образования по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, с сентября по декабрь 2020 года мужчина, являющийся педагогом дополнительного образования одной из школ на западе Москвы, совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Ребенок рассказал о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1976 года рождения, ему предъявлено обвинение. В ходе предварительного следствия фигурант будет проверен на причастность к совершению других возможных аналогичных преступлений.

В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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