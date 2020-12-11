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Пятница, 11 декабря 2020, 13:02 мск

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В мэрии Москвы создан штаб по выявлению неприятных запахов

В правительстве Москвы создан оперативный штаб, работающий над выявлением и минимизацией неприятных запахов. Об этом сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, штаб был создан по поручению заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. «Состояние атмосферы у нас улучшается, но локальные проблемные точки, которые не связаны с превышением вредных выбросов, а, в основном, с неприятными запахами, существуют. Жители нам об этом сигнализируют», – пояснил Кульбачевский, слова которого цитирует «Интерфакс».

Чиновник уточнил, что в штаб входят представители органов исполнительной местной власти, муниципальные депутаты и общественники. «С начала работы штаба в ноябре месяце количество жалоб на возникновение неприятных запахов в Москве снизилось. Я надеюсь на то, что штаб эффективно будет работать и в 2021 году. И в будущем проблема неприятных запахов будет минимизирована», – заявил глава департамента.

Москва, Светлана Антонова

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