«Окно надежды» и перспектива «полного разочарования»: основной риск в 2021 году для России связан с Путиным

Новый 2021 год будет связан с риском полной потери доверия населения к власти в ситуации, когда президент РФ Владимир Путин пока является для многих своеобразным «окном надежды». Однако поддерживать это доверие становится все сложнее, а возможности режима эволюционировать почти исчерпаны, считает политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. «Помните, как в мультике «Маугли»: Акела промахнулся»!.. Вот не дай Бог, Акела промахнется», – сказал эксперт в комментарии РИА «Новый День».

По оценке политолога, фактически Россия в наступающем 2021 году столкнется только с одним риском: возможностью разочарования россиян в Путине. Президент остался для населения единственным «окном надежды» в условиях падения уровня доходов, социального самочувствия и общего кризиса. «Мне кажется, главный риск – это то, что люди разочаруются в нем», – подчеркнул Калачев.

«У нас патерналистские настроения будут до тех пор, пока люди рассчитывают на то, что хотя бы царь о них думает, хотя бы о них помнит и хотя бы о них заботится, – пояснил собеседник агентства. – Вот когда разочаруются в царе – тогда да, тогда начнется что-то другое. Когда люди перестанут надеяться на власть, а начнут надеяться на себя, тогда, может быть, что-то изменится».

На встрече с Советом по правам человека, которая прошла в Москве накануне, президент РФ в прямом эфире показал, что «уже не просто ошибается, когда говорит: он просто не владеет ситуацией». «Боюсь, что это только начало», – отметил эксперт, напомнив, что следующей должно стать общение главы государства с журналистами и россиянами, где Путин должен показать, что полностью владеет ситуацией.

«Дело в том, что люди настроены патерналистски, пока видят, что первое лицо в хорошей физической и психической или психологической форме, – пояснил Калачев. – Что он все знает, всех любит, и у него все под контролем. А помните, как в мультике «Маугли»: «Акела промахнулся!...» Не дай Бог, Акела промахнется. Вот промахнется Акела 17-го [декабря на «прямой линии»] – и понеслось. А может, промахнется позже. Но то, что он уже не тот, которого мы помним в самом начале – это факт».

Политолог обратил внимание, что основные риски в обществе, где смешаны республиканские и монархические принципы правления, связаны с доверием и недоверием к власти. «Все остальное – это детали. Можно обсуждать детали, но за деревьями важно видеть лес, – пояснил он. – Можно говорить о рисках, связанных с ковидом, с экономикой или еще с чем-то – с ухудшением экологической ситуации, например. Но на самом деле главные риски в нашей стране – это производное от доверия или недоверия к власти. И поддерживать доверие к власти будет все сложнее».

По мнению эксперта, крайне трудно, например, будет провести предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму так, чтобы кампания хоть немного соответствовала принципам честности, конкурентности, открытости и легитимности. Однако в целом ситуация в России сейчас напоминает, по его выражению, «все то, что видела Россия где-то начиная с 1913-го по 1917 год».

«Возможности режима эволюционировать ограничены, потому что есть выстроенная вертикаль, в которой все стараются как-то порадовать первое лицо, – отметил Калачев. – И, судя по всему, ему говорят не всю правду. Соответственно, им пытаются манипулировать – а от этого возникает проблема». Так, на последней встрече с СПЧ Путин произвел впечатление человека, «которым манипулируют, которому не всю правду говорят». «Если дальше будет так же, если президент будет все дальше и дальше уходить в некую виртуальную Россию, а Россия реальная будет жить своей жизнью, то все сложнее будет поддерживать стабильность, порядок и уж тем более обеспечивать развитие», – считает собеседник агентства.

«Я ничего хорошего в будущем не вижу, честно скажу, – сказал Калачев. – Потому что с моей точки зрения, возможности режима эволюционировать почти исчерпаны, поэтому режим ушел в реакцию, и настроения среди моих знакомых чиновников – «нам бы год простоять, да два продержаться». Пока еще все не рухнуло, хапнуть последний кусок, а там уже трава не расти. Нет образа будущего, нет уверенности в будущем, есть желание все заморозить. А когда режим пытается все заморозить – это конец. Тогда начинается уже не экспансия, а отступление».

Эксперт обратил внимание на результаты соцопросов населения, которые регулярно публикуют в Сети – эти данные вряд ли достойны доверия: россияне сообщают не о том, что действительно доверяют власти, а о том, во что им хочется верить. «Эти результаты говорят о том, что люди все еще хотят верить власти, – пояснил политолог. – Я доверяю власти – и я хочу доверять власти. Это на самом деле не то доверие, которое доверие по результату. Это – доверие-надежда, а это разные вещи. Люди просто хотят еще верить власти. «Мы еще хотим надеяться, мы еще хотим верить. Мы еще и ВЦИОМу скажем, что мы верим».

Как полагает политолог, пока у России еще есть приемлемый выход, не связанный с силовой сменой правительства и главы государства. Такой сценарий может быть реализован, если власть будет вовремя передана сторонникам модернизации. Если же дело дойдет до того, что власть будет сметена народной стихией, то это «хуже всего, потому что, боюсь, наши народные вожди и лидеры – это обратная сторона той же самой власти, и ничем от них не отличаются», отметил он.

«Второй вариант – когда до власти дойдут модернизаторы. Я думаю, что будущее России [зависит от того], кому Путин передаст бразды. Если будет продолжение консервативного реакционного курса, то мы-то с вами, может быть, не доживем, но лет через 20 все пропало. Жалко детей, – сказал Калачев. – А если Владимир Владимирович все же поймет, что после консервации нужна модернизация, после Николая I нужен Александр II – это хорошо. Но Александр II желательно без продолжения Крымской войны».

Согласно прогнозу эксперта, если президент РФ в наступающем году не передаст власть, то «дальше все будет как с Советским Союзом». «Вынесут Владимира Владимировича Путина ногами вперед из кабинета, мы с вами это уже видели. Я полагаю, что он хочет себя вписать в историю, но проблема только в том, что у него не осталось вообще никого, с кем можно посоветоваться, кто может ему сказать что-то против, на кого можно опереться, – подчеркнул собеседник агентства. – Все просто делят властную ренту. Создают ему иллюзию того, что все хорошо. Никто не готов ему сказать, что на самом деле есть такая стратегия: вы впишете себя в историю, у вас все будет нормально, вам поставят памятники, потомки будут вами гордиться – но нужно сделать вот так и вот так. Но дураков нет. Поднимается наверх не самое лучшее, и именно оно и говорит – давайте, держитесь, вперед, с песнями. Примерно так же было при Брежневе. Брежнев, как говорят, хотел уйти вовремя – а его уговаривали: ну что ты, куда ты, нам с тобой хорошо».

Напомним, накануне на встрече с СПЧ президент Путин в частности, комментируя дело задержанного журналиста Ивана Сафронова, назвал его осужденным, и заявил, что он совершил преступление во время работы в «Роскосмосе». На самом деле экс-советник главы госкорпорации арестован за то, что он будто бы совершил в 2017 году до прихода в эту должность, и решение суда по делу еще не состоялось. Кроме того, на вопрос членов Совета по правам человека о ситуации с журналисткой Ириной Славиной Путин не смог ответить, поинтересовавшись, не возбудили ли против нее дело.

Как сообщал «Новый День», 17 декабря глава государства проведет ежегодную большую пресс-конференцию, которая, по словам его пресс-секретаря, в этот раз пройдет в необычном формате и включит элементы «прямой линии» общения с населением. Таким образом, президенту предстоит отвечать сразу на вопросы представителей СМИ и жителей России.

Москва, Татьяна Дорофеева

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