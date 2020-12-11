Москва строит крупнейший завод по выпуску вакцины «Спутник V»

В Москве в течение ближайших недель будет открыт завод по выпуску вакцины «Спутник V» против коронавируса. Об этом сегодня во время посещения предприятия, которое создается компанией «Р-Фарм» и правительством города, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Первая партия препарата, как планируется, будет выпущена в январе 2021 года.

«Первая промплощадка была создана в Зеленограде вместе с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи и «Биофармом», который производит небольшие объемы, но сейчас наращивает их, промышленное производство вакцины. Ну и одна из крупнейших площадок по производству вакцины создается здесь, в технополисе «Москва», вместе с компанией «Р-Фарм», – заявил Собянин.

Предприятие строится на площадке ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках, площадь предприятия составит 27 тысяч квадратных метров, 70% займут «чистые» помещения. Трудиться здесь смогут 500 человек. При этом в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы говорится, что для создания завода были «перебазированы» арендаторы, которые ранее занимали здесь часть помещений.

В совместное предприятие «Р-Фарм» и правительства Москвы будет инвестировано 10 миллиардов рублей. При полной мощности завод будет производить до 10 миллионов доз вакцины в месяц.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителем АО «Р-Фарм» является российский бизнесмен Алексей Репик.

Москва, Татьяна Дорофеева

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