Бегство от инфляции: в чем хранить сбережения в 2021 году

2020 год «встряхнул» инвестиционный рынок – на фоне мировой рецессии многие крупные финансисты пытались спасти свои активы, вложив деньги в драгоценные металлы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно прогнозу Золотого монетного дома, в следующем году цены на золото будут расти, однако настоящей «темной лошадкой» может оказаться платина, роль которой будет увеличиваться в «байденовском» мире зеленой энергетики.

Эксперты обратили внимание, что золото стало одним из самых доходных активов 2020 года. «Крупные инвесторы покупали желтый металл для защиты от дефляции, которая может появиться в результате замедления экономического роста и увеличения уровня инфляции, ведь власти продолжают закачивать ликвидность в экономику. Желтый металл стал ведущим инструментом хеджирования (меры страхования рисков) от волатильности фондовых рынков, отрицательных уровней процентных ставок и падения объемов производства», – говорится в докладе.

Согласно прогнозу экономистов, в следующем году позиции золота также будут довольно сильны – ожидаемый курс 2000-2100 долларов за унцию. Примечательно, что в России по сравнению с прошлым годом спрос на монеты и слитки в целом вырос на 25%, до 5 тонн (160,7 тыс. унций).

Аналогичная ситуация наблюдается с серебром. «Согласно нашему прогнозу, в 2020 году объем инвестиций в физическое серебро вырастет на 27%, до 236,8 млн унций, достигнув 5-летнего максимума. Следовательно, роль серебра как защитного актива и дешевой альтернативы золоту, является как никогда востребованной», – считают в Золотом монетном доме.

Согласно прогнозу, котировки будут стремиться к уровню 28 долларов за унцию, «сокращая разрыв с желтым собратом».

Однако самые интересные тенденции сегодня наблюдаются на рынке платины. По мнению экономистов, после победы Джо Байдена на президентских выборах платина может стать дороже золота. «Дело в том, что США и другие ведущие страны переходят на «зеленую» энергетику, сокращая при этом потребление ископаемого топлива. Ключевым элементом «зеленой» энергетики является водород. Платина сыграет решающую роль в условиях водородной экономики. Этот драгметалл необходим для топливных элементов и производства водорода посредством электролиза воды», – поясняют авторы доклада.

Аналитики прогнозируют рост цен на платину в 2021 году до 1100 долларов за унцию при условии активного распространения водородной экономики в ведущих странах мира, увеличения инвестиционного спроса и повышения курса золота. «В 2021 году ожидается крупное ралли платины из-за сокращения его предложения, а также увеличения спроса по причине повышения популярности водорода как источника энергии», – полагают эксперты.

При этом экономисты подчеркнули, что такие тенденции на рынке драгметаллов подкрепляются высоким риском инфляции в 2021 году. «Во всех западных странах наблюдается беспрецедентный рост денежной массы. С начала февраля до конца октября совокупный объем денежной массы в США вырос с 15,4 до 18,8 млрд долларов, увеличившись на 22%. В США, Еврозоне, Великобритании и Японии показатель в целом повысился на 15,7% с февраля по сентябрь 2020 года», – отмечается в докладе.

Москва, Александра Быстрицкая

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