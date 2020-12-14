Сенаторы сомневаются в необходимости федеральной палаты патентных поверенных

В России не нужна единая палата патентных поверенных, такая норма вряд ли будет включена в соответствующий законопроект, который рассматривает Госдума. Об этом заявила сенатор Лилия Гумерова сегодня на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности в верхней палате парламента.

О необходимости создания единой палаты сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев. «Наша глубочайшая уверенность, что без создания Федеральной палаты патентных поверенных принятие этого законопроекта невозможно», – сказал он.

Однако эту идею не поддерживают в Совете Федерации. «Безусловно, сначала мы тоже видели создание единой палаты, – пояснила Гумерова. – Но пройдя огромный путь согласований, проведя десятки, может быть и сотни приемов самих патентных поверенных, получив на имя в том числе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сотни писем от патентных поверенных, мы все же пошли по пути «шаг за шагом», [решили] не ломать так остро существующую конструкцию».

Авторы документа намерены «прописать многие моменты, которые сегодня отсутствуют в законодательстве», уделив особое внимание тайне патентного поверенного и ответственности за ее нарушение. Вопрос о создании единой палаты следует ставить, когда сообщество поверенных «будет подниматься на более высокий уровень», считает Гумерова.

При этом, как отметила сенатор, половина регионов РФ на данный момент не имеют вообще ни одного патентного поверенного.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.12.20

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