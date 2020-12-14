Сенаторы и депутаты Госдумы войдут в совет директоров нового Единого заказчика в сфере строительства

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам одобрил принятый Госдумой во втором чтении законопроект о создании Единого заказчика в сфере строительства. Несмотря на отклоненную ранее поправку, глава Минстроя Ирек Файзуллин пообещал, что в совет директоров публично-правовой компании войдут депутаты Госдумы и сенаторы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом о составе совета директоров ППК «Единый заказчик в сфере строительства» к Файзуллину обратился сенатор Николай Журавлев. Он обратил внимание, что Госдума отклонила предложенную членами СовФеда поправку, предполагающую обязательное включение в состав представителей верхней и нижней палат парламента. «Эта поправка не прошла, но я так понимаю, договорились, что в рамках постановления правительства будут включены представители и Совета Федерации и Государственной думы, – сказал он. – Я бы хотел попросить уважаемого министра подтвердить это».

«Сразу ответственно заявляю, что решение такое принято, – сообщил Файзулин. – Представители и Совета Федерации, и Государственной думы в составе девяти человек – пока предварительно так отрабатываем – будут».

Как сообщал «Новый День», законопроект предусматривает создание Единого заказчика в сфере строительства в форме Публично-правовой компании путем реорганизации одного или нескольких переданных Минстрою РФ федеральных казенных дирекций. В сферу ответственности Единого заказчика попадут государственные объекты капитального строительства, его функциями станет, в том числе, выполнение функций госзаказчика, застройщика и технического контроля.

Во втором чтении документ был принят 9 декабря.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.12.20

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