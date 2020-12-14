«Ничего глобально хорошего…» Россия вступает в год медленного затухания и деградации

Россиян ждет тяжелый во всех отношениях 2021 год, который можно назвать годом медленного затухания и деградации, считает президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. «Ничего глобально хорошего от этого года ждать не стоит», – сказал он в комментарии РИА «Новый День».

«Этот год, конечно, был сложным и во многом переломным. Это и пандемия, и социальный кризис, мы видим обнищание населения, и эти антисоциальные со стороны власти законы… Это говорит о том, что [наступили] очень тяжелые времена», – пояснил собеседник агентства.

По его мнению, 2021 год вряд ли принесет жителям России облегчение, поскольку никаких предпосылок для этого пока нет. «С моей точки зрения следующий год будет очень тяжелый во всех отношениях: в экономическом, социальном, политическом плане, – подчеркнул Федоров. – Потому что ситуация в экономике, социальной политике у нас не улучшается, а только ухудшается. Учитывая, что это будет еще и предвыборный год, что международная конъюнктура не складывается для нашей страны положительным образом, что у нас уже шесть лет падает абсолютный доход населения, а правительство принимает антисоциальные законы – все это в комплексе приведет, к сожалению, к дальнейшему обнищанию населения. А у нас уже сейчас больше 20 млн человек за чертой бедности. При этом и пандемия вносит свой вклад в безработицу. Соответственно, ничего глобально хорошего от этого года ждать не стоит».

Для власти новый год также вряд ли станет более приятным, чем уходящий. В 2021-ом предстоят выборы в Государственную думу, и провести их на фоне ухудшающейся социально-экономической ситуации будет непросто. «Это большие риски для власти, потому что обычно такие федеральные кампании могут быть детонатором каких-то процессов, – пояснил собеседник агентства. – Международная конъюнктура и экономическая ситуация складываются не лучшим образом. Риски для власти [представляют] и те процессы, которые происходят сейчас в США, потому что наша экономика зависит от США, и приход Байдена – это тоже для нашей политической элиты не самый лучший вариант. Бедность в нашей стране это тоже огромный риск, потому что бедное население непредсказуемо и готово, как правило, к революционным переменам».

Надежды на лучшее в наступающем году связаны с ростом социальной активности общества, считает он. В частности, «было бы хорошо, если бы «Единая Россия» потеряла монополию в Государственной думе, а пришли бы оппозиционные силы, которые начали бы изменять ситуацию и сменять курс», пояснил Федоров.

По его оценке, вполне вероятными на этом фоне выглядят дальнейшие социальные потрясения, которые также послужат к усугублению и без того сложной ситуации в стране, однако рассчитывать на выход на своеобразное «кризисное плато» в 2021 все же не приходится: перелома пока не произойдет.

«У нас все думают, что плато вот-вот будет, но у нас это все длится уже шесть лет, с 2014 года, и только ухудшается, – обратил внимание Федоров. – Поэтому я думаю, что плато не будет, а будет один из все усложняющихся годов».

Ждать перемен к лучшему можно только в ближайшие три года, полагает собеседник агентства. «Нынешняя политическая ситуация уже настолько запущена, что дальше так жить нельзя, и люди это понимают. И даже власти это понимают, потому что так называемая конституционная реформа показывает, что даже Путина не устраивает эта выстроенная система, которая пришла к своему завершению. Соответственно, мне кажется, что в ближайшие два-три года в нашей стране произойдут кардинальные перемены – как в экономике, так и в политике», – отметил он.

«Я бы назвал [наступающий 2021-й] годом медленного затухания и деградации», – заключил Федоров, подчеркнув, что вероятность вспышек социального недовольства в следующем году достаточно велика.

Москва, Татьяна Дорофеева

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