Коронавирусный кризис: половина фитнес-клубов Москвы не переживет зиму

В Москве половина фитнес-клубов к марту 2021 года может обанкротиться из-за коронавирусных ограничений и отсутствия мер поддержки. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

«Во время вынужденных каникул обанкротилось порядка 15-20% предприятий, падение выручки к сентябрю-октябрю составило 40-50%. Если эта динамика сохранится, то на конец 2020 года – первый квартал 2021 года обанкротится 50% фитнес-клубов», – цитирует ее слова «Интерфакс».

По словам Минеевой, фитнес-сети надеются на целевые субсидий для оплаты задолженностей, а также как представители социально-ориентированной отрасли ждут снижения соцналогов и взносов. В числе необходимых мер поддержки также указываются мораторий на возврат авансовых платежей за годовое клубное членство и включение части фитнес-услуг в ОМС как формы превентивной медицины.

Минеева также обратила внимание, кризис серьезно затронут также индустрию красоты, где падение выручки с июня по октябрь 2020 года составило 40% по сравнению с 2019 годом. «Более 90% салонов красоты находятся в ситуации операционных минусов, то есть накапливаемого убытка... 20% предприятий индустрии красоты уже закрылось», – сообщила она.

Напомним, на фоне роста заболеваемости COVID-19 власти Москвы продлили ограничительные меры до 15 января 2021 года. По словам мэра Сергея Собянина, полное закрытие столицы на карантин не планируется.

Москва, Александра Быстрицкая

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