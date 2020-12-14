Комиссия Мосгордумы при поддержке ГУ МВД отклонила поправки в закон о полиции

Комиссия Мосгордумы по госстроительству забраковала поправки в федеральный закон «О полиции», которые в качестве законодательной инициативы предложили депутаты от фракции «Яблоко». Обсуждение было жарким: оппозиция припомнила МВД странности с «клонами» наружных знаков, немотивированно жесткие задержания мирных демонстрантов, а чиновникам – банкеты и закупки элитной мебели, из-за которых не осталось денег на новые жетоны для сотрудников правоохранительных органов.

Проект постановления Мосгордумы о внесении законопроекта в Государственную думу еще в июле представила фракция «Яблоко». «Настоящий законопроект предусматривает обязательное применение систем постоянной видеофиксации во всех помещениях и подразделениях полиции», – сообщил лидер фракции Максим Круглов, добавив, что системы по типу бортовых самописцев должны быть во всех автомобилях, где могут находиться люди, с которыми полицейские производят какие-либо действия. «Запись должна производиться на удаленный носитель, чтобы избежать какого-либо несанкционированного вмешательства в информацию», – отметил он.

Авторы документа также предложили обеспечить гражданам РФ и объединениям, которые занимаются общественным контролем, возможность ознакомления с этой информацией по их запросу.

Кроме того, в законопроекте предлагается указывать на нагрудном знаке сотрудника полиции не только порядковый номер, но и его имя, фамилию, звание и должность в органах внутренних дел. Дело в том, что на митингах сотрудники полиции не представляются, задерживая граждан, а «стремительные задержания происходят на мирных акциях протестов в достаточно грубой форме», подчеркнул Круглов. «Эта анонимность сотрудников полиции провоцирует немотивированное жестокое обращение с гражданами, такие примеры возникают достаточно часто», – пояснил он.

Московская полиция инициативу не поддержала. Заместитель начальника правового управления столичного полицейского главка Михаил Позднов заявил, что свои замечания на четырех страницах ГУ МВД по Москве направило в Мосгордуму еще в сентябре. В главке считают, что на установку систем видеонаблюдения за работой полиции потребуется слишком много денег, а видеозаписи нельзя производить при процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, которая основана на тайне предварительного расследования и конспирации. «По поводу наружных знаков то же самое. Помимо существенного выделения финансирования опускается момент, что у сотрудников звания и должности часто меняются, что нагрудные знаки перезакрепляются за другими, если сотрудники увольняются, и обязанность предъявить служебное удостоверение и так есть в законе о полиции, – пояснил Позднов. – А в дальнейшем по номеру нагрудного знака при обжаловании его действий можно идентифицировать его».

Правительство Москвы «присоединяется к замечаниям, высказанным коллегой», заявил представитель исполнительной власти в Мосгордуме Игорь Аленькин. По его словам, авторы документа не представили вообще никаких данных в разделе «финансово-экономическое обоснование», и именно это станет главной причиной отклонения законопроекта в Госдуме – если он вообще туда попадет.

Между тем депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов в ответ заявил, что «с нагрудными знаками действительно бардак», и сообщил, что лично был свидетелем ситуации, когда у двух сотрудников полиции оказались совершенно одинаковые номера. Кроме того, эти номера практически не видно. «Нанесение их крупно на бронежилетах было бы очень своевременно», – предложил он. Что касается видеорегистраторов – то они крайней нужны, и им будут рады сами полицейские, выразил уверенность парламентарий.

«Что касается денег – да бросьте, деньги конечно есть! Другое дело, что нам часто говорят, что их нет, когда речь идет о защите прав граждан РФ. Давайте просто немножко меньше банкетов проведем, меньше дорогущей мебели закупим в какие-то штабы», – подчеркнул он.

При этом Тимонов предложил внести поправки в документ – в частности, направить его не сразу в Госдуму, а сначала на заключение в правительство РФ, поскольку несколько лет назад схожий проект закона без этого заключения Госдума отказалась рассматривать вообще. «Эсер» сообщил, что уже разослал свой вариант проекта заключения всем участникам заседания.

После этого комиссия потратила несколько минут на поиски проекта заключения Тимонова, которого не оказалось у председателя Александра Козлова, однако найти документ так и не смогли.

Соавтор законопроекта Михаил Круглов в заключительном слове сообщил, что аргументы полиции, не желающей применять системы видеофиксации и указывать на жетонах фамилии сотрудников, его не убедили. «Что касается видеотрансляции в режиме реального времени, то конечно, речь не идет о том, что она открытая, и каждый сможет зайти и посмотреть, – пояснил он. – Это трансляция в системе МВД. Например, сейчас множество камер видеонаблюдения в рамках системы «Умный город» развешано по Москве, и эта информация поступает на пульты дежурных». Довод о том, что полицейские и сейчас обязаны представляться, Круглов опроверг. «Мы прекрасно знаем, что часто сотрудники полиции этого просто не делают, этого не происходит, а митингах у них может и возможности нет, поскольку вес происходит динамично», – сказал он.

Несмотря на это, председатель комиссии из «Единой России» Александр Козлов сообщил, что в проекте заключения предлагается проект закона «яблочников» отклонить. Эту идею поддержало семь членов комиссии, которые входят во фракцию «ЕР». Против оказались только депутаты Круглов и Тимонов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.12.20

Коронавирусный кризис: половина фитнес-клубов Москвы не переживет зиму. / Прокуратура добилась от «Победы» изменений правил провоза багажа. / «Операцию организовали Путин и Бортников»: Навальный опубликовал расследование попытки своего убийства. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»