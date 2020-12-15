российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 декабря 2020, 13:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

СКР ищет знакомых погибшей женщины: части тела были обнаружены в 2018 году (ФОТО)

В Подмосковье устанавливается личность женщины, чьи останки были найдены в июле 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, смерть погибшей наступила за 2-6 месяцев до момента моменту обнаружения частей ее тела, после чего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 105 УК РФ («Убийство»).

Источник: mosobl.sledcom.ru

В ведомстве уточнили, что предполагаемый возраст убитой 25 – 40 лет, рост 150-160 см. Общая конфигурация лица – ближе к треугольной. На верхней челюсти на месте 1 зуба справа имплантат, на 1 зубе слева коронка; на нижней челюсти на месте 6 зуба расположен имплантат (вероятно, металлокерамика).

Предположительно была одета в бело-серый свитер с большим воротом (GT Gokcedag) и футболку красного цвета.

Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией о личности женщины либо об обстоятельствах ее исчезновения и убийства, с просьбой сообщить в следственный отдел по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области или по номеру телефона: 8-963-728-92-75.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.12.20

В горьком шоколаде обнаружили плесень и кишечную палочку. / Заболеваемость Covid-19 в РФ снижается четвертый день подряд, но смертность выросла. / «И не надо дурить народ!..» Зюганов обвинил правительство РФ во лжи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье погиб младенец после падения с 2-ярусной кровати: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве девушки, «выпавшей» из окна

ЧП: в подмосковной школе обвалился потолок

В Подмосковье организована проверка о насильственном удержании пациентов реабилитационного центра

В Подмосковье задержали вероятных убийц трех человек

«Достримился»: задержан блогер, который вел прямой эфир в Интернете со своей мертвой сожительницей

В Подмосковье на железнодорожные пути рухнула часть пешеходного моста

Задушил и закопал тело в лесу: в Подмосковье конфликт из-за долга в 1,5 млн рублей завершился убийством

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, ЧП в Подмосковье,