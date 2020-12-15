СКР ищет знакомых погибшей женщины: части тела были обнаружены в 2018 году (ФОТО)

В Подмосковье устанавливается личность женщины, чьи останки были найдены в июле 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, смерть погибшей наступила за 2-6 месяцев до момента моменту обнаружения частей ее тела, после чего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 105 УК РФ («Убийство»).

Источник: mosobl.sledcom.ru

В ведомстве уточнили, что предполагаемый возраст убитой 25 – 40 лет, рост 150-160 см. Общая конфигурация лица – ближе к треугольной. На верхней челюсти на месте 1 зуба справа имплантат, на 1 зубе слева коронка; на нижней челюсти на месте 6 зуба расположен имплантат (вероятно, металлокерамика).

Предположительно была одета в бело-серый свитер с большим воротом (GT Gokcedag) и футболку красного цвета.

Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией о личности женщины либо об обстоятельствах ее исчезновения и убийства, с просьбой сообщить в следственный отдел по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области или по номеру телефона: 8-963-728-92-75.

Москва, Александра Быстрицкая

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