ТРЦ «Европейский» в Москве оказался перед угрозой закрытия

В Москве торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Европейский» оказался перед угрозой крупного штрафа или закрытия на три месяца. Поводом для таких санкций стало нарушение ограничительных мер против коронавируса, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Как пояснил заместитель начальника московского Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Станислав Зинюшин, нарушения были выявлены в ходе рейда, который был проведен совместно с полицией. «Торгово-развлекательным центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук», – цитирует его слова РИА «Новости».

Как сообщается, администрация ТРЦ «Европейский» приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, до 1 миллиона рублей. Возможна также приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.12.20

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