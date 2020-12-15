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Вторник, 15 декабря 2020, 16:55 мск

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Московские власти начали отслеживать в соцсетях нарушителей антикоронавирусных ограничений

Московские власти начали отслеживать публикации в социальных сетях, которые свидетельствуют о нарушениях ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусом. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Любая информация – фото, видео, в том числе из соцсетей – могут быть началом для административного расследования», – сказал чиновник в эфире Первого канала (цитата по РИА «Новости»), комментируя нарушения в сфере общепита.

Данчиков пояснил, что в ходе расследования будет собираться необходимая доказательная база и проводиться контрольные мероприятия. По его словам, только около 10% столичных предприятий нарушают ограничения по COVID-19, а большинство заведений общепита и предпринимателей ведут себя добросовестно. «Злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы», – добавил Данчиков.

Москва, Светлана Антонова

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