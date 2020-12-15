«Под удар попадают редакции газет и образовательные организации»: Госдума поддержала поправки в закон о свободе совести

Поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», которые сегодня одобрила Госдума в первом чтении, ставят под удар многочисленные редакции религиозных газет и журналов, образовательные учреждения, а также могут спровоцировать разрыв между обществом и религиозными организациями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало в ходе обсуждения документа, который подготовлен правительством РФ.

Представляя законопроект, заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов пояснил, новый законопроект вносит изменения в сферу госрегистрации религиозных организаций и осуществления ими своей деятельности. В частности, духовные образовательные организации смогут проводить аттестацию по своим учебным программам и курсы повышения квалификации. При этом устанавливается запрет для определённых категорий лиц быть руководителем или участником религиозной группы, а организациям будет запрещено включать в свои названия наименования той или иной религии.

Председатель думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, в свою очередь, сообщил, что над законопроектом «велась работа на протяжении трех лет». «Для нас мотивом поддержать данный законопроект является юридическое закрепление запрещения расколов, – сказал он. – К сожалению, в ряде религиозных организаций ситуация приобретает лавинообразный характер, что служит расширению экстремизма».

По словам Гаврилова, наряду с присутствием в России зарубежных миссионеров это служит «подрыву не только безопасности нашей страны, но и наших духовно-нравственных основ, нашему пониманию семьи, служению отечеству», и аналогичные нормы активно используются в ряде европейских стран.

Между тем, правительственная инициатива вызвала массу вопросов. В частности, депутат от КПРФ Игорь Моляков обратил внимание, что Русская православная церковь тоже является религиозной организацией, православные церкви находятся по всему миру, и поинтересовался, как будут расцениваться отношения между ними. Вместе с тем представитель «ЕР» Ильдар Гильмутдинов отметил, что у многих религиозных организаций нет образовательных центров, где их участники могли бы пройти аттестацию: «Те же буддисты, ряд других – где они будут это проходить?» «Мы видим возможность корректировки ко второму чтению», – признал в ответ Логинов.

Что касается запрета на включение наименований религий в название организаций, то сложившуюся ситуацию замминистра юстиции назвал драматичной. «Сегодня любой человек может создать организацию, назвать ее по имени той или иной религии и использовать ее для работы с нашим гражданским обществом», – пояснил он.

«Я так понимаю, что православная гимназия или исламский университет больше не смогут носить такие наименования, – сделал вывод депутат от КПРФ Алексей Куринный. – А что касается расколов, в уставах организаций будет предусмотрено право входить в них, но не выходить? Для выхода потребуется создание отдельного юридического лица, не связанного с этой организацией?» «Да, вы правильно понимаете», – подтвердил Логинов.

В ходе обсуждения депутат Владимир Крупенников высказал опасение, что «под удар попадают такие НКО, как редакции газет и журналов, образовательные, общественные и культурные организации». «Это может спровоцировать разрыв между гражданским религиозным обществом и непосредственно религиозными организациями. Вы хотя бы оценили, какое количество таких организаций, которые общепризнано выполняют очень важную роль? Вы их подставляете под удар, выводя из правового поля и запрещая содержать в названии… например, «православный журнал», – сказал он.

«Комитет озабочен этой проблемой», – признал Гаврилов, пояснив, что законодатели могут вносить поправки ко второму чтению законопроекта.

В первом чтении парламентарии законопроект поддержали. Поправки к документу будут приниматься до 13 января.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, разработанные правительством поправки в федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» позволят «не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию», поскольку устанавливают запрет для таких лиц быть руководителем или участником религиозной группы.

«Введение такого запрета обусловлено необходимостью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства и должно рассматриваться в качестве превентивной меры управления рисками вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма», – говорится в документе.

Кроме того, религиозные группы должны будут направлять в Минюст уведомления о продолжении своей деятельности раз в год, а не в три года, как было ранее. Прежний порядок «создает трудности при идентификации религиозных групп, ранее представивших уведомления о начале или продолжении своей деятельности»: так, с июля 2015 в Минюст России поступило более 3 120 таких уведомлений о начале деятельности религиозных групп, через три года о продолжении работы не сообщили 560 религиозных групп, имелись трудности с идентификацией еще более 800.

«Для предотвращения попыток установления со стороны радикальных религиозных деятелей контроля над местными религиозными организациями с последующим выходом последних из состава централизованных религиозных организаций, что в настоящее время характерно, в первую очередь, для мусульманских религиозных организаций, законопроектом предусмотрено право централизованных религиозных организаций устанавливать в своих уставах запрет на выход и (или) исключение религиозных организаций из централизованной религиозной организации, в структуру которой они входят», – сообщается в пояснительной записке.

Исключить из своих названий указания на вероисповедание юрлица должны до 1 января 2021 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

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