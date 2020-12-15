Правительство и ЦБ РФ «бездумно играют в игру – обесценивание рубля»

Прогнозировать курс рубля на 2021 год бессмысленно, так как он устанавливается по «повелению» правительства и Центробанка, а не исходя из реальной экономической конъюнктуры. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев на заседании Экономического клуба ФБК.

«Правительство на протяжении последних трех лет бездумно играет в очень опасную игру – обесценивание рубля. Есть консенсус аналитиков – прогнозы, которые оценивают равновесный курс на основе платежного баланса. Этот ожидаемый курс сейчас 68-69 (рублей) за доллар, при цене (на нефть) 45-55 (долларов). Что будет в действительности – неизвестно. Куда его могут погнать, ниже 90 рублей за евро – это непредсказуемо. На мой взгляд, опасная практика», – сказал экономист.

Ведев обратил внимание, что ЦБ уже совершил подобный «финт» летом этого года. «Зачем нужно было гнать рубль ниже 90 за евро, не имея никаких показателей. В июле-октябре обменный курс был процентов на 10-15% ниже равновесного значения с учетом цен на нефть. Это абсолютно грубейшая ошибка», – подчеркнул Ведев.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.12.20

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