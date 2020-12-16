В Совете Федерации заявили о необходимости второго пакета помощи бизнесу

Российскому бизнесу необходим второй пакет мер господдержки в условиях ограничительных мер, введенных в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сенатор Павел Тараканов сегодня на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, особую тревогу вызывает рост безработицы – в среднем по стране число оставшихся без работы россиян выросло в восемь раз.

Сенатор отметил, что первый пакет мер господдержки показал свою эффективность, что подтверждают данные ФНС за 9 месяцев 2020 года. По его словам, объем всех налоговых отчислений субъектов малого и среднего бизнеса вырос на 11%, объем НФЛ – на 7%, оборот субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) – на 9%. Правда, признал Тараканов, есть и тревожащие факторы – к примеру, бизнес серьезно обеспокоен ростом числа зарегистрированных безработных в среднем в восемь раз. В частности, в Иркутске количество безработных увеличилось в 12 раз, в Тюмени – в девять, в Ростове-на-Дону – в 11 раз.

Малому и среднему бизнесу необходим второй пакет мер поддержки, подчеркнул сенатор. Речь идет о продлении до конца 2021 года моратория на проведение выездных проверок компаний и предприятий, возобновлении до конца 2021 года выдачи кредитов под 2%, а по уже выданным необходим перенес начала периода наблюдения на 1 марта.

Кроме того, как считает сенатор, следует возобновить до конца 2021 года выдачу кредитов под 0% на зарплату сотрудникам компаний, продлить отсрочку по налогам, страховым сборам и авансовым платежам, возобновить получение субсидий на дезинфекцию, вернуть прямое возмещение части затрат на приобретение оборудования, повысить квоту по госзакупкам у субъектов МСП с 15% до 25%, снизить комиссию на эквайринг.

Сенатор подчеркнул, что у бизнеса также возникают серьезные проблемы с переходом с Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на фоне пандемии.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, призвала сенаторов вести мониторинг ситуации с ЕНВД на региональном уровне. «В связи с отменой ЕНВД любая новация требует внимательного мониторинга, корректировки в случае необходимости. На региональном уровне надо сделать все необходимое, чтобы дать дополнительные импульсы для развития малого и среднего бизнеса», – обратилась Матвиенко к членам верхней палаты парламента.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.12.20

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