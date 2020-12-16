Россия полностью обеспечена вакциной от гриппа

Регионы России полностью обеспечены вакциной от гриппа. Об этом сообщила заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко на очередном заседании верхней палаты российского парламента.

По словам сенатора, поставка вакцин для иммунопрофилактики была организована Минздравом РФ, «исходя из выделенных бюджетных средств» в соответствии с заявками регионов, в которых было указано число подлежащих вакцинации жителей, сообщила сенатор.

Минздрав в итоге заключил семь госконтрактов на поставку 75,5 млн доз вакцины от гриппа на 14,8 млрд рублей. «В том числе из резервного фонда правительства РФ в размере 4,1 млн рублей на закупку трехвалентной и квадривалентной вакцин», – отметила Кусайко.

По состоянию на 1 декабря 2020 года поставка вакцин для детского и взрослого населения в субъекты РФ завершена в 100% объеме, уточнила сенатор.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.12.20

«Это страшные вещи»: Совет Федерации вступил в борьбу против трэш-стримов. / В Совете Федерации заявили о необходимости второго пакета помощи бизнесу. / Счет Стивена Сигала заблокировали за неоплату налога. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»