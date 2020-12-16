Собянин дистанционно отчитывается перед Мосгордумой

Мосгордума заранее направила мэру Москвы Сергею Собянину вопросы, которые депутаты смогут задать ему сегодня после отчета о деятельности правительства столицы. Об этом на заседании городской думы сообщил спикер городского парламента Алексей Шапошников.

«Руководителями фракций в комиссию по организации работы думы были направлены вопросы мэру Москвы», – сообщил он, рассказывая о порядке рассмотрения вопроса повестки дня об отчете столичного градоначальника. Так, от фракции «Единой России» по итогам отчета вопросы будут задавать Евгений Герасимов, Инна Святенко и Людмила Гусева, от КПРФ – Николай Зубрилин, Павел Тарасов и Леонид Зюганов. «Эсеры» решили, что думский «возмутитель спокойствия» Михаил Тимонов не станет обращаться к мэру с вопросом: два вопроса от фракции задаст ее глава Магомет Яндиев, один – Александр Соловьев. От «Яблока» прозвучат вопросы Дарьи Бесединой, Евгения Бунимовича и Сергея Митрохина.

Заседание Мосгордумы проходит в дистанционном формате. Свой отчет Собянин начал с темы пандемии, которую, по его словам, мир не знал последнюю сотню лет.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.12.20

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