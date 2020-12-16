«Пессимизм и эйфорию считаю неуместными…» Собянин оценил ситуацию в Москве на фоне пандемии

Москва понесла большие потери из-за коронавируса, но пессимизм относительно развития столицы не уместен. Об этом заявил мэр Сергей Собянин сегодня в ходе отчета перед Московской городской думой. При этом градоначальник подчеркнул, что, «благодаря большому запасу прочности, собранному в предыдущие годы, экономика города выдержала этот удар». «Мы не только оплатили вынужденные расходы, мы выполнили все социальные обязательства перед москвичами», – заверил Собянин.

«Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития, город продолжает строить жилье, школы, больницы, метро, дороги, и другую инфраструктуру, улучшающую повседневную жизнь москвичей», – сообщил мэр, подчеркнув, что отрасли продолжают функционировать, а инвестиции в экономику города подросли на 2%, превысив сумму в 3 трлн рублей.

«Пессимизм по поводу перспектив развития города считаю неуместным. Но так же неуместная безрассудная эйфория», – отметил Собянин, добавив, что для восстановления экономики потребуется время.

Мэр также обратил внимание, что в 2020 году в Москве побывало около 7 млн туристов. «Хотя туристический поток сократился, в Москве в этом году побывали порядка 7 млн гостей», – сказал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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