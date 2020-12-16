Собянин объяснил, почему Москва должна занимать деньги, и похвалился успехами

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал заимствование средств для расходной части городского бюджета оптимальным путем и заверил, что столица сможет взять в долг деньги под низкий процент. При этом градоначальник похвалился, что за 10 лет работы в должности мэра Москва смогла рассчитаться с долгами, которые в пересчете на современные цены достигают 700 млрд рублей.

«Правительство часто упрекают в том, что дефицит городского бюджета в 2021 году может превысить 500 млрд, – сообщил Собянин в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами Московской городской думы. – Покрывать его придется путем заимствования»

«Мне тоже не нравится займ», – заявил мэр, обратив внимание, что за 10 лет его работы в должности градоначальника государственный долг Москвы сократился в 10 раз. «Десять лет тому назад Москва имела долг в сопоставимых цифрах около 700 млрд рублей в нынешних ценах, – уточнил он. – Тем не менее, мы за эти годы рассчитались с этим долгом».

Как сказал Собянин, альтернативой займу в 2021 году может быть только «радикальное сокращение адресной инвестиционной программы и других проток развития». «Это значит заморозить строительство дорог и метро, отказаться от строительства и капитального ремонта школ и медицинских учреждений, приостановить реализацию программы реновации, не покупать новые электробусы и вагоны метро – простое и на первый взгляд очевидное решение, – признал он. – Какое-то время без этих программ можно прожить, но что мы получим, если последуем этому решению? Сокращение государственных инвестиций в инфраструктуру приведет к снижению общей инвестиционной активности, и в конечном счете деградации города и сокращению доходов бюджета. И вот тогда нам придется еще больше резать расходную часть, и не только резать инвестиции, но и сокращать социальные программы».

По его словам, вернуться на траекторию роста после этого будет очень непросто.

«Москва является надежным и первоклассным заемщиком, мы сможем занять необходимые ресурсы под низкий процент», – пообещал мэр столицы, отметив, что «в нынешних условиях заимствование на цели развития – это оптимальный путь, по которому идет не только Москва, но и большинство других регионов».

Напомним, сегодня Мосгордума проводит заседание в дистанционном формате. Первым вопросом в повестке дня значится отчет мэра Москвы о деятельности правительства столицы в 2020 году.

Москва, Татьяна Дорофеева

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