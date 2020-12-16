Собянин пообещал, что система здравоохранения справится с коронавирусом «даже при неблагоприятных сценариях»

Московская система здравоохранения готова выдержать ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая сегодня на заседании Мосгордумы.

«У нас сегодня лежит больных около 12 тысяч, и еще около пяти тысяч коек в резерве, – сообщил Собянин, отвечая на вопросы депутатов. – Так что у нас есть такое серьезное основание говорить о том, что даже при каких-то неблагоприятных дальнейших сценариях с точки зрения медицинской системы справимся с этим».

Мэр заверил, что ситуация с оказанием плановой и экстренной медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с COVID-19, также находится в норме. «Достаточно коек для оказания экстренной помощи, – уточнил Собянин. – Экстренная помощь оказывается в том же объеме, что в прошлом году, даже чуть больше. Плановая помощь оказывается также в сопоставимых параметрах».

Напомним, сегодня Мосгордума в дистанционном формате рассматривает вопрос о принятии отчета мэра Москвы о деятельности правительства столицы в 2020 году.

Москва, Татьяна Дорофеева

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