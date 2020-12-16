Власти Москвы увеличат объемы строительства жилья

Правительство Москвы намерено добиться увеличения объемов строительства жилья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин сегодня на заседании городского парламента. По его словам, 90% квартир в столичных новостройках выкупают москвичи.

С вопросом о жилье для москвичей к градоначальнику обратился глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. Депутат обратил внимание, что в столице строится в основном коммерческое, а не социальное жилье, горожане стоят в очереди на квартиры по 25 лет – и эта очередь на движется, остро стоит вопрос о 250 общежитиях разных форм собственности, где жители регулярно просят защитить их от несправедливого выселения.

Собянин назвал эти проблемы «важными вопросами», однако ничего утешительного для «красных» не сообщил.

«То, что вы называете коммерческим жильем – это жилье, которое строят для москвичей. 90% этого жилья покупают москвичи, – заверил градоначальник. – И хотим мы этого или не хотим, мы живем в рыночных условиях, и система, по которой все население страны стояло в очередях десятками и десятками лет, она канула в небытие. От того, как много строят, как вы называете, коммерческого жилья, зависит цена и доступность жилья для подавляющего большинства москвичей. Это важная задача, и мы постепенно будем наращивать строительство жилья».

Собянин уточнил, что к 2030 году Москва будет строить около 7 млн кв метров жилья в год, «что конечно сделает его более доступным для москвичей».

Столичный градоначальник также отметил, что жилищная очередь в Москве все же движется. «Что касается социального жилья, то вы знаете, что несколько лет назад в Москве стояло в очереди более 120 тысяч семей. Сегодня это около 50 тысяч. То есть мы в разы сократили количество очередников», – сообщил он.

Что касается общежитий, то в большинстве из них все вопросы с жилищными правами города решены, сказал Собянин. «Половина их них вообще подпала под программу реновации и по мере ее реализации эти общежития будут снесены, а люди получат комфортом жилье», – пообещал мэр.

Напомним, согласно установленному в Мосгордуме порядку, все вопросы депутатов были собраны и направлены Собянину заблаговременно. Заседание столичного парламента проходит в дистанционно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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