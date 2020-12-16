«Ситуация очень сложная»: Собянин высказался о перспективах локдауна в Москве

В Москве нет необходимости вводить жесткий локдаун, не смотря на очень сложную ситуацию с коронавиурсом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин сегодня в Московской городской думе в ходе отчета о работе правительства. Даже если пандемия в ближайшее время не пойдет на спад, градоначальник пообещал справиться с ситуацией «без введения каких-то крайних мер».

«В этих условиях мы можем позволить себе не вводить какие-то сплошные локдауны, – сказал Собянин. – Чтобы не обрушить экономику, не обрушить доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь. В этих условиях я считаю, что нам нет необходимости вводить какие-то жесткие локдауны и закрывать целые сектора экономики. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки пандемия должна пойти на спад, и как минимум показатели роста заболеваемости должны стабилизироваться. Но даже если этого не произойдет, мы видим, что в ближайшие месяцы справимся с ситуацией без введения каких-то крайних мер».

Мэр Москвы пояснил, что сегодняшняя ситуация кардинально отличается от весенней, когда было принято решение о введении жесткого локдауна: тогда заболеваемость росла в геометрической прогрессии, а перед глазами чиновников был негативных опыт зарубежных стран, где системы здравоохранения захлебнулись и не смогли помочь всем больным.

«Ситуация непростая, очень сложная, сам уровень заболеваемости очень высокий, но система справляется с ним. Работают нормально все звенья медицинской системы – скорая помощь, амбулатория, стационарная помощь», – подчеркнул Собянин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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