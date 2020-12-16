Собянин сказал, когда детям разрешат вернуться в школы

Московские школьники вернутся к очной учебе только после спада заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил мэр Сергей Собянин сегодня на заседании Мосгордумы. По его словам, весенняя дистанционка показала, что в Москве удалось добиться качества удаленного обучения.

«Когда спрашивают о том, что лучше, очное или дистанционное обучение – естественно, очное лучше, тут даже сравнивать и говорить не о чем, – признал мэр Москвы, отвечая на вопрос депутата от «Яблока» Евгения Бунимовича. – Когда мы вводим дистанционное образование, мы это делаем не от хорошей жизни. Мы это делаем для того, чтобы на пике пандемии, которая идет в нашем городе, уберечь здоровье и даже жизни тысячам москвичам, мамам, папам этих учащихся, их бабушкам и дедушкам. Цена вопроса – это жизни людей».

При этом мэр заверил, что чиновники понимают «глубину ответственности, которую мы несем перед учащимися и их родителям за качество обучения», и стараются использовать «все возможные ресурсы для того, чтобы обеспечить это качество обучения».

«Весенний период дистанционки показал, что в принципе мы добились этого, – заявил Собянин. – И выпускные экзамены, ЕГЭ, которые сдавали москвичи, было нисколько не хуже, чем в 2019 году».

Осенью при переводе на дистант учащиеся с 1 по 6 класс остались на очном обучении, «чтобы маленькие школьники были в школе под присмотром педагогов», напомнил мэр, назвав это «очень непростым решением».

«Что касается МЭШа – то, слава Богу, что он вообще был у нас, что такая технология была. Что был электронный дневник, электронный журнал, электродное домашнее задание, видеоуроки, электронные учебники и возможность учителям в онлайн проводить уроки, – сказал Собянин. – Конечно, при такой огромной нагрузке, которую сегодня испытывает Московская электронная школа, конечно, были проблемы. Но мы большинство из них мы уже решили».

По словам мэра, как только пандемия пойдет на спад, дети вернутся в школы. «Посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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