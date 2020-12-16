Тринадцать депутатов Мосгордумы отказались одобрять работу Собянина и его правительства

Отчет мэра Москвы Сергея Собянина о работе столичного правительства в 2020 году отказались одобрить 10 депутатов городского парламента, еще трое воздержались. В поддержку властей высказались 30 народных избранников. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер Мосгордумы Алексей Шапошников не стал сразу выводить на табло результаты поименного голосования, что вызвало возмущение депутата Елены Шуваловой.

«Сергей Семенович, огромное спасибо за то, что вы делаете для города, за то, что вы делаете для москвичей», – поблагодарил градоначальника Шапошников, после чего объявил, что дума переходит к рассмотрению следующего вопроса.

Однако в этот момент слово взяла депутат Шувалова. «А почему мы не проверили, правильно ли учтены наши голоса? Прошу вывести на табло поименные результаты голосовании», – попросила парламентарий. Шапошников отказывать не стал.

Отчет мэра Москвы закономерно получил поддержку депутатов фракции «Единая Россия» и объединения «Моя Москва». Кроме того, «за» проголосовали коммунисты Леонид Зюганов, Сергей Савостьянов, Виктор Максимов и Любовь Никитина. Одобрили работу Собянин и правительства в уходящем году также две трети фракции «эсеров» – Магомет Яндиев и Александр Соловьев.

Отказались поддерживать работу столичных чиновников представители фракции КПРФ Екатерина Енгалычева, Павел Тарасов, Дмитрий Локтев, Евгений Ступин, Олег Шереметьев и Елена Янчук, а также одна треть фракции «Справедливой России» в лице Михаила Тимонова.

Кроме того, против проголосовали «яблочники» Дарья Беседина и Сергей Митрохин, а также Елена Шувалова.

Воздержались трое: лидер фракции коммунистов Николай Зубрилин, лидер думского «Яблока» Максим Круглов и его коллега по фракции Евгений Бунимович.

Депутат от «Яблока» Сергей Митрохин после голосования предложил также начать проверку технического состояния и работы думской электронной системы, которая обеспечивает работу дистанционного заседания. Дело в том, что ни Митрохин, ни его коллега Бунимович не смогли сами задать вопросы мэру Москвы, поскольку им не удалось подключиться к видеоконференции.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.12.20

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