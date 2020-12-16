«На открытом воздухе вреда от пассивного курения нет»: «Единая Россия» в Мосгордуме вдруг вступилась за права курильщиков

Сегодня представители «Единой России» в Мосгордуме заблокировали инициативу о внесении в Госдуму «антитабачных» поправок, запрещающих курение на расстоянии 15 метров от автобусных остановок и подъездов жилых домов. «Пассивного курения на открытом воздухе не существует», – авторитетно заявила депутат Людмила Стебенкова, пояснив, что табачный дым на улице вообще не оказывает негативного влияния на некурящих людей.

С инициативой внести в Госдуму законопроект о поправках к ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» выступил еще в июле депутат городского парламента от «Справедливой России» Магомет Яндиев. Народный избранник пояснил, что речь идет о запрете курения в радиусе 15 метров от остановок общественного транспорта – по аналогии с уже существующей нормой, касающейся входов на станции метрополитена, и о запрете курения на расстоянии менее 15 метров от подъездов жилых домов. Иначе табачный дым с улицы наполняет квартиры москвичей, из-за чего серьезно страдают астматики, а пассажиры автобусов и трамваев вынуждены сами отходить подальше от остановок, на которых обосновались курящие граждане.

Между тем «единороссы» дружно выступили против поправок. «Пассивного воздействия, пассивного курения на открытом воздухе не существует», – заявила депутат от «ЕР» Людмила Стебенкова, сославшись на свой «очень большой опыт в антитабачной работе». Научные исследования, которые приводил в качестве аргумента Яндиев, ее не убедили: в них речь идет о вреде курения вообще, а не конкретно на открытом воздухе, сообщила Стебенкова.

«При курении именно на открытом воздухе отрицательного воздействия на здоровье второго человека, нет», – экспертно заключила она.

При этом Стебенкова заявила, что десять лет боролась за принятие антитабачного закона, и считает, что курение следует запретить вообще.

В свою очередь, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова признала, что «законопроект вносит созидательную линию», однако выполнить новые запреты будет нереально. «Давайте представим жилой дом в спальных или центральных районах. Вы выходите из подъезда, и у вас в шаговой доступности детская площадка, прогулочная аллея, где гуляют мамы с колясками, как в данном ситуации выдержать дистанцию в 15 метров? И как обычный человек определит нужный метраж? А если он отойдёт на 10 метров, он что, должен получить штраф? <…> А как бежать к автобусу с расстояния в 15 метров?» – поинтересовался она. Депутат предложила руководствоваться здравым смыслом, пояснив, что законопослушные граждане и так курят в местах, где «никому не будут мешать», а новые поправки спровоцируют массовые систематические нарушения закона.

Тем не менее, в поддержку законопроекта высказалась депутат Елена Шувалова. По ее словам, зачастую в подвалах жилых домов в Москве появляются различные заведения, из которых регулярно выходят толпы мужчин, чтобы покурить. «Если вы регулярно бываете в округах и общаетесь людьми, вы не можете таких вещей не знать», – обратилась она к «единороссам», пояснив, что такой подвал находится, например, на площади академика Петрова, 5. В квартиры на первых этажах попадает табачный дым, который серьезно беспокоит жильцов, подчеркнула она.

В итоге думское большинство – 25 депутатов – проголосовало против инициативы Яндиева, поддержали проект поправок только 9 парламентариев, еще четверо решили воздержаться.

Москва, Татьяна Дорофеева

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