Депутат Мосгордумы попросил прокурора проверить стройку Северо-Восточной хорды в нацпарке «Лосиный остров»

Прокурора Москвы Дениса Попова попросили проверить законность изменения границ национального парка «Лосиный остров» для строительства Северо-Восточной хорды. С соответствующим депутатским запросом сегодня на заседании Мосгордумы к главе столичного надзорного ведомства обратился депутат от «Яблока» Сергей Митрохин.

«Я прошу прокурора Москвы провести проверку по поводу очень странного и какого-то почти чудесного изменения границ «Лосиного острова», – сообщил депутат, напомнив, что границы парка изменялись несколько раз, пока в 2009 году не были зафиксированы в ЕГРН. – На протяжении всех этих стадиях московская часть «Лосиного острова» была единой и неделимой, в ней не было никаких прорех, похожих на прореху между Москвой и областью в виде МКАД. Так вот, сейчас эта прореха появилась, и она больше по ширине, чем размер МКАД».

По словам парламентария, брешь образовалась в Лосином острове в этом году, странное изменение границ уже обнаружило Минприроды РФ. «Моментально после этого начались работы по прокладке северо-Восточной хорды без согласования с Минприроды, без государственной экспертизы, без оценки воздействия на среду и других документов, – заявил Митрохин. – Речь идет о создании колоссальной нагрузки на экосистему, флору и фауну Лосиного острова». Никакие защитные мероприятия для сохранности численности и ареала обитания лосей при строительных работах не предусмотрены, подчеркнул он.

Ситуацию с прокладкой хорды по территории нацпарка депутат назвал «смертельным ударом» по «Лосиному острову», подчеркнув, что одновременно с этим удары наносятся и в других точках. «Это строительство в охранной зоне, ЖК «Сказочный лес» и так далее. Если все это не прекратить, то от Лосиного острова скоро ничего не останется», – сказал он.

Митрохин попросил прокурора Москвы принять меры реагирования вплоть до прекращения строительства, отметив, что проект сооружения хорды можно изменить так, чтобы он не затрагивал нацпарк.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.12.20

«Дорогой Сергей!..» Хорватия тепло встретила главу МИД России. / Госдума «зацементировала уровень нищеты» в России: утверждена новая методика расчета МРОТ. / «На открытом воздухе вреда от пассивного курения нет»: «Единая Россия» в Мосгордуме вдруг вступилась за права курильщиков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»