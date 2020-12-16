Скандал! Депутат Мосгордумы «осуществлял полномочия 45 дней после смерти»

Умерший депутат Московской городской думы Николай Губенко больше месяца «исполнял обязанности», а в постановлении о прекращении его полномочий до сих пор не проставлена дата. Об этом заявил депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов сегодня на заседании городского парламента. По его словам, все это может повлиять на дату довыборов.

Депутат сообщил, что направляет прокурору Москвы Денису Попову и главе Мосгоризбиркома Юрию Ермолову запрос, который касается ситуации, «возникшей после смерти коллеги Николая Николаевича Губенко».

«Он скончался 16 августа, а постановление о прекращении его полномочий мы приняли только 30 сентября, – пояснил Тимонов. – При этом впервые, как я понимаю, за всю историю Мосгордумы, в этом постановлении не указан день прекращения полномочий депутата, хотя закон о статусе депутата Мосгордумы прямо это предписывает».

«Я прошу председателя Мосгоризбиркома дать однозначный ответ, осуществлял ли Николай Николаевич Губенко свои депутатские полномочия в течение 45 дней после смерти, или все-таки они прекратись именно в день смерти», – сказал депутат.

Тимонов подчеркнул, что причиной такой странной ситуации с датами может быть ситуация с назначением довыборов по округу, который ранее представлял Губенко: по закону выборы должны быть проведены либо во второе воскресенье сентября, либо в течение года со дня прекращения полномочий депутата. «Но какой день считать таковым? 16 августа или 30 сентября? До 16 августа 2021 года надо провести довыборы, или их можно совместить с днем голосования на выборах депутатов Госдумы 19 сентября 2021 года?», – поинтересовался депутат.

Прокурора Москвы он попросил пояснить, есть ли основания для внесения протеста на постановление Мосгордумы о досрочном прекращении полномочий Губенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

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