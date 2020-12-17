В Госдуму внесен законопроект об ограничении роста тарифов

В электронной базе Государственной думы зарегистрирован законопроект об ограничении роста тарифов естественных монополий величиной инфляции. Авторами документа выступили шесть депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

В частности, «эсеры» предложили ежегодно вносить в федеральный закон о бюджете, помимо основных характеристик основа закона страны, величину предельного уровня роста тарифов, которая не должна превышать прогнозируемый уровень инфляции.

В пояснительной записке к документу говорится, что «предельный уровень цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий является важнейшей величиной, регулирование которой должно соответствовать порядку утверждения федерального бюджета, поскольку нельзя не отметить ключевую внутреннюю роль данных тарифов для бизнеса и населения».

Сейчас величину тарифов определяет Федеральная антимонопольная служба. Авторы документа считают, что новый порядок «позволит как населению, так и бизнесу находиться в стабильных и прогнозируемых условиях, а сами размеры тарифов сделать более обоснованными».

Речь идет о тарифах естественных монополий в сферах транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, железнодорожных перевозок, услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, услугах общедоступной электросвязи и почтовой связи, передачи электрической энергии, услугах по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, по передаче тепловой энергии, по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также захоронению радиоактивных отходов, центральному водоснабжению и водоотведению.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.12.20

Заболеваемость Covid-19 в России снова пошла в рост, за сутки умерли 587 заболевших. / РФ тестирует в Черном море новейшую систему слежения за кораблями. / Чистый отток: россияне массово выводят деньги из банков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»