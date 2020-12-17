В Москве нейросеть начала штрафовать водителей за разговоры по телефону

В Москве нейросеть стала следить за соблюдением правил дорожного движения, в декабре столичным водителям уже отправлено более двух тысяч постановлений о штрафах за разговор по телефону и непристегнутый ремень безопасности. Проект был инициирован Центром организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и реализуется ГИБДД.

Штрафы за такие нарушения, зафиксированные видеокамерами, московские водители стали получать с 1 декабря. Как пишет «Коммерсант», более 100 постановлений вынесено за разговор по телефону за рулем и около 2,3 тысячи постановлений – за езду с непристегнутым ремнем безопасности.

По данным издания, в режиме фиксации таких вдов нарушений работает восемь камер на ТТК, Садовом кольце, Северо-Восточной хорде, проспекте Вернадского, Мичуринском проспекте и Звенигородском шоссе. Система на базе комплексов «Стрелка-360» оснащена программным модулем «Безопасность», который работает на основе нейросети и распознает непристегнутые ремни безопасности, а также видит телефоны в руках у водителей.

В ЦОДД пояснили, что штраф полагается за любое использование телефона водителем без гарнитуры hands free во время управления машиной, в том числе это касается и навигатора. При этом «штрафные» решения нейросети проверяет сначала техник ЦОДД, который сверяет номер машины, марку и модель, а после – инспекторы 4 отдела ГИБДД на Садовой-Самотечной улице, куда направляются все материалы.

Эксперт по системе фиксации нарушений Григорий Шухман предупредил о большом количестве ошибок, которые могут быть связаны с отсутствием научно обоснованных методов проверки таких нарушений. Фактически судьба водителя будет зависеть от инспектора, которого будет сложно переубедить в том, что не просматриваемый на фото ремень все же был пристегнут. Больше всего рискуют водители в темной одежде, которые будут пользоваться автомобилями в темное время суток, отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Пока в ЦОДД поступила только одна жалоба на такое автоматическое постановление о штрафе.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.12.20

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