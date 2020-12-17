Путин: Россия уже не бензоколонка

Россия уходит от имиджа «страны-бензоколонки», поскольку 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на ежегодной пресс-конференции.

«Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с нефтегазовой иглы», – подчеркнул глава государства, назвав это «совершенно очевидно положительным элементом развития экономики».

«Если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований, хотя зависимость еще очень большая, и мы с вами должны это иметь в виду», – признал Путин.

При этом глава государства обратил внимание, что международные резервы страны за год выросли с 554,4 млрд до более, чем 587,7 млрд долларов, ФНБ увеличился с 7,7 трлн рублей до почти 13,5 трлн, а госдолг, составлявший в начале года 70 млрд, снизился на 10 млрд долларов. Президент выразил надежду, что за уходящий год рост реальных зарплат составит примерно полтора процента. «Падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3%», – отметил он.

В целом за этот год падение ВВП в России составит всего 3,6%. «Это меньше, чем во всех ведущих странах Евросоюза, меньше, чем в США», – подчеркнул Путин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.12.20

В Москве нейросеть начала штрафовать водителей за разговоры по телефону. / Сербия готова к производству российской вакцины от коронавируса. / В Госдуму внесен законопроект об ограничении роста тарифов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»