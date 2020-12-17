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Четверг, 17 декабря 2020, 13:04 мск

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Путин: Россия уже не бензоколонка

Фото: пресс-служба Кремля

Россия уходит от имиджа «страны-бензоколонки», поскольку 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на ежегодной пресс-конференции.

«Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с нефтегазовой иглы», – подчеркнул глава государства, назвав это «совершенно очевидно положительным элементом развития экономики».

«Если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований, хотя зависимость еще очень большая, и мы с вами должны это иметь в виду», – признал Путин.

При этом глава государства обратил внимание, что международные резервы страны за год выросли с 554,4 млрд до более, чем 587,7 млрд долларов, ФНБ увеличился с 7,7 трлн рублей до почти 13,5 трлн, а госдолг, составлявший в начале года 70 млрд, снизился на 10 млрд долларов. Президент выразил надежду, что за уходящий год рост реальных зарплат составит примерно полтора процента. «Падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3%», – отметил он.

В целом за этот год падение ВВП в России составит всего 3,6%. «Это меньше, чем во всех ведущих странах Евросоюза, меньше, чем в США», – подчеркнул Путин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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