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Четверг, 17 декабря 2020, 16:58 мск

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Путин оценил западную «демократию», сравнив Крым и Косово

Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сравнил ситуации вокруг Крыма и Косово, подчеркнув, что возвращение полуострова в состав РФ было осуществлено на основе волеизъявления его жителей. При этом глава российского государства обратил внимание, что Запад по каким-то причинам признал Косово, но отказывается считать Крым российским.

«Вот в Косово парламент принял решение, и вы все это проглотили, и сказали, что так правильно, хорошо и демократично, – заявил Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Би-Би-Си». – В Крыму люди пришли на референдум, проголосовали, но вам почему-то это не нравится…»

Глава российского государства обратил внимание, что «демократия – это власть народа, и надо либо признавать это, либо отказаться от этого термина вообще повсеместно». Между тем, международное сообщество не просто не признает присоединение Крыма, но и вводит санкции в отношении крымчан, подчеркнул Путин. «Если это аннексия, то они не виноваты. Чем, за что же их наказывать? А если это не аннексия, а результаты голосования, то надо признать, что это демократия и оставить их в покое», – заявил президент РФ.

«Я все буду делать в интересах Российской Федерации,– заверил Путин. – Это касается и возвращения Крыма в состав нашего российского государства».

Москва, Алевтина Белова

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