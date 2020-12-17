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Четверг, 17 декабря 2020, 16:58 мск

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Путин: Живая пресса – важная часть гражданского общества

Для нормального функционирования гражданского общества необходима эффективная работа средств массовой информации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Без нормальной работы СМИ гражданское общество не построим, – подчеркнул глава государства. – Это очевидно, потому что эффективная, живая пресса – это и есть часть гражданского общества».

Президент обратил внимание, что учредители средств массовой информации в лице органов власти, управляющих имуществом от имени государства, «не должны заниматься контентом, содержанием». «Они только должны следить за тем, чтобы ничего не украли, чтобы все было на месте, чтобы у государства из-под носа ничего не утащили», – подытожил Путин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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