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Четверг, 17 декабря 2020, 18:49 мск

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Путин открыл секрет семейного счастья

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции открыл секрет семейного счастья. «Это любовь», – сообщил глава государства, отвечая на вопрос журналиста из Исландии.

«Вы когда-то сделали намек на то, что вы откроете секрет семейного счастья, то есть ваш, – обратился корреспондент к Путину. – Если вы настроены, то с удовольствием [узнаем об этом]».

«Что касается секрета семейного счастья – это любовь, – заявил Путин. – Но это не секрет. Это все знают, и это понятие универсального характера, оно должно лежать в основе отношений и в семье и, если уж вы затронули международные отношения, и в отношениях между народами».

Напомним, летом 2013 года Путин объявил о разводе с Людмилой Путиной (Шкребневой). О расставании по обоюдному согласию глава государства сообщил в интервью телеканалу «Россия-24». В марте следующего года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что развод главы государства официально оформлен.

Москва, Татьяна Дорофеева

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