Риски-2021: России нужно готовиться к локдауну из-за новых американских санкций

Для России главным риском в 2021 году станут крупномасштабные американские санкции. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, российские власти готовятся к локдауну, но сработают меры или нет – вопрос.

«Мне кажется, главный риск – очередное обострение с Соединенными штатами. К власти приходят демократы, а они традиционно хуже относятся к России, чем республиканцы. Мне кажется, та команда, которая собирается вокруг нового президента Джо Байдена, очевидно антироссийски настроена. Нас ждут новые санкции, и они будут действительно тяжелые», – сказал Вязовский.

Эксперт пояснил, что при Дональде Трампе экономические ограничения вводились точечно, а сейчас речь идет о более глобальных ограничениях. «Возможно, что-то связанное с отключением от Swift, ограничением инвестиций в госдолг, что, конечно, приведет к резкому обесцениванию курса рубля. Он некоторое время укреплялся, но у нас обычно укрепление приводит к тому, что он набирает определенный девальвационный потенциал и потом сильно падает», – пояснил экономист.

«А что такое девальвация? Это – инфляция, обнищание населения, социальные недовольства, все это будет нарастать», – добавил Вязовский.

По его словам, российские власти, которые сейчас активно высказывают надежды на сотрудничество с новой администрацией Белого дома, понимают опасность ситуации. «Нужно быть объективным. Центральный банк готовится к этому. Делается попытка запустить аналоги Swift – системы, при которой мы сможем рассчитываться зарубежными банками, минуя международные платежные системы. У нас большая часть бюджетников переведено на нашу систему МИР, это нас страхует, если после санкций от нас уйдут Visa, Mastercard и другие платежные системы. Накоплено большое количество золота, а золото хеджирует риски. Нельзя сказать, что наши власти ничего не понимают и ничего не делают. Нет, делают. Меры, чтобы нас застраховать, предприняты, а получится или нет – это можно только на практике понять», – заключил эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

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