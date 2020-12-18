Мэрия Москвы объявила о начале вакцинации водителей и журналистов: будут проверять справки с места работы

В Москве начинается новый этап массовой вакцинации от коронавируса. С понедельника, 21 декабря, на прививку ждут работников сферы транспорта, сотрудников промпредприятий и журналистов. Чтобы записаться в очередь, жителю столицы нужен будет московский полис ОМС или прикрепление к городской поликлинике.

«С 21 декабря сделать прививку смогут работники промышленных предприятий, транспорта и сотрудники средств массовой информации, – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы. – По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться. В итоге вакцинация станет доступна для всех жителей столицы».

Чтобы записаться на прививку, жителю столицы необходимо иметь московский полис ОМС или прикрепление к городской поликлинике. В медучреждение с собой надо взять паспорт, полис ОМС и документ о работе в соответствующей отрасли. «Например, справку с места работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений», – предупредили в мэрии.

Напомним, в Москве запись на прививку вакциной «Спутник V» открыта с 4 декабря. В первоочередные группы риска вошли москвичи, которым приходится контактировать с большим количеством людей. Поэтому первыми приглашение на вакцинацию получили сотрудники медицинских учреждений, учителя, работники организаций культуры, сферы торговли и услуг, соцработники и представители центров госуслуг «Мои документы».

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 18.12.20

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