«Цены выпрыгнули»: Зюганов оценил реальную инфляцию в России

Реальная инфляция в России составляет не 4%, как говорит правительство и Банк России, а 14%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве. По словам, вопрос о регулировании цен вновь встал «сейчас, когда цены выпрыгнули».

«Мы вообще вносили вопрос о регулировании цен на продукты и товары первой необходимости еще в 2015 году», – сказал Зюганов, отметив, что «Единая Россия» тогда отказалась рассматривать эту ситуацию, как и в 2017 году.

Лидер КПРФ пояснил, что стоимость сахара в этом году повысилась на 71%, подсолнечного масла – на 24%, муки – на 13%, картофеля на 10%, гречки – на 40%, моркови – на 24%. «Но, кроме этого, цены еще выросли на жилье на 8%, на ЖКХ по плану на 4%, но Якутия планирует на 6%, Кемерово на 13%, – сказал он. – Лекарства на 12 – 40%».

Зюганов также обратил внимание, что в условиях системного кризиса, учитывая возросшую безработицу и массу разорившихся предприятий, тема продовольственной безопасности приобретает особый смысл. При этом он напомнил, что накануне в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин «много раз возвращался этой теме».

Лидер КПРФ также привел данные последнего опроса граждан об их доходах. «Двадцать семь тысяч рублей у половины, вообще-то это уже бедность. 19 тысяч в среднем у каждой третьей семьи, 14 – у каждой пятой, только в этом году прибавилось нищих 1,3 миллиона, а ниже черты бедности живут 20 млн, – сказал Зюганов. – Вообще-то для многих это трагедия, особенно для молодых семей с детьми».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.12.20

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